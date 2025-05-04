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Konya 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 4 Mayıs Pazar hava durumu merak ediliyor. Bugün Konya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Konya 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Konya'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18°C civarlarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 7°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın değerlere işaret ediyor.

5 Mayıs Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 22°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyunca çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 6 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıklarının 23°C'ye ulaşması öngörülüyor. O gün, bulutlu ile güneşli arasında bir hava durumu bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklıkların 25°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemli. Özellikle 7 Mayıs'taki olası yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı. Uygun kıyafetler seçmek ve hava koşullarına uygun aktiviteler planlamak olumsuz etkileri en aza indirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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