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Konya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Konya'da hava durumu parçalı bulutlu ve orta kuvvetli sağanak yağışlı olacak.

Konya 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve orta kuvvetli sağanak yağışlı olacak. Günlük sıcaklıkların 19°C, gece sıcaklıklarının ise 9.8°C civarında olması bekleniyor. Yağışların aralıklı ve yerel olarak yoğun olabileceği öngörülüyor. Özellikle güneydoğu bölgelerinde bu durum daha belirgin hale gelebilir.

6 Mayıs Salı'dan itibaren hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu hava ile orta kuvvetli sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 18.7°C, gece sıcaklıkları 9.5°C civarında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü de hava durumu benzer kalacak. Gündüz sıcaklıkları 18.8°C, gece sıcaklıkları ise 8.8°C olacak. 8 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklıklarının 19.1°C, gece sıcaklıklarının ise 9.1°C civarında olması bekleniyor.

Yağışların aralıklı ve yerel olarak yoğun olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güneydoğu bölgelerinde su baskını ve sel riski açısından dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, yağış sırasında kuvvetli rüzgarlar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz hava koşulları meydana gelebilir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı ve araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, planlamalarınızı yaparken faydalı olacaktır. Bu, olası olumsuzlukların etkisini azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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