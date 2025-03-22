HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da 1 haftada 62 ayrı narkotik operasyonu: 28 tutuklama

Konya'da 1 haftada 62 ayrı narkotik operasyonu: 28 tutuklama

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
22.03.2025 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da polis ekipleri tarafından 1 haftada gerçekleştirilen 62 ayrı narkotik operasyonda 28 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da 1 haftada 62 ayrı narkotik operasyonu: 28 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele çerçevesinde 62 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 16 bin 36 adet uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek, suçtan elde edilen 652 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası , yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 adet daire ve 1 adet 2024 model araç ele geçirildi.

AW418087_02

Operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 76 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 51'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AW418087_03

19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 12 kişi yakalanırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 28 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
CHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğluCHP yarın 81 ilde ön seçime gidiyor! Tek aday İmamoğlu
Meteoroloji Bayburt'ta çığ ve don riskine karşı uyardıMeteoroloji Bayburt'ta çığ ve don riskine karşı uyardı
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Gizli tanığın 'Dilek İmamoğlu' iddiasına tepki göstermiş

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

CHP'nin kurultay kararı sonrası MHP'den çıkış: "Yok hükmünde olur!"

Ekrem İmamoğlu'nun aylık geliri ne kadar? Kendisi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun aylık geliri ne kadar? Kendisi açıkladı

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu!

Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği!

Çağlayan Adliyesi'nde 'İmamoğlu' hareketliliği!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.