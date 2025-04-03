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  4. Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı yakalandı

Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı yakalandı

03.04.2025 17:45
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 6 zanlı yakalandı

Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, Tahir Gülcü (39) ile arkadaşları Ali Ç. ve Resmi A, alkollü içecek satışının yasak olduğu saatlerde bir otomobilde alkollü ürün satan kişilerin yanına gitti.

Burada fiyat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Gülcü ve Ali Ç. bıçakla, Resmi A. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülcü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheliler Abdülmelik Ç. (31), M.S.Y. (25), M.S.V. (20), A.E.Ö. (17), M.Y. (17) ve A.T.Ş'yi yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya bıçak
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