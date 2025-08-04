Konya'da 10 dakika arayla 2 farklı yerde drift yapan sürücüye rekor ceza!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

2 Ağustos Cumartesi günü saat 22.20 sıralarında E.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, peş peşe iki farklı noktada drift yaparken tespit edildi.

İlk olarak saat 22.20 sıralarında Çeçenistan Caddesi Temaşehir Kavşağı’nda sivil trafik ekiplerince drift yaparken görülen E.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesi (drift) gereğince işlem yapıldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra yapılan kamera denetimleri sırasında, aynı aracın Temaşehir Kavşağı’na gelmeden önce saat 22.12 sıralarında bu kez Meram Yeni Yol Güllüce Sokak kesişiminde yine drift yaptığı belirlendi.

Sürücü, aynı gün içinde iki farklı noktada drift yapması nedeniyle ikinci kez aynı maddeden cezai işleme tabi tutuldu. Toplamda 92 bin 784 TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine daimi olarak el konulurken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır