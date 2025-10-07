HABER

Konya’da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yavuz Selim S.’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ereğli Cinler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi mutfakta iş yapan Yavuz Selim S. (4), 4. kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada bir anda aşağıya düştü.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yavuz Selim S., ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Küçük çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz Selim S.’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ereğli Cinler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(İHA)

