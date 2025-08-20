HABER

Konya'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Tutuklandı

Konya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Ahmet Özçelik (24), tutuklandı.

Konya'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Tutuklandı
Recep Demircan

Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı. Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Özçelik'in sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Özçelik, pazartesi günü akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

