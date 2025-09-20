Konya'da 5 katlı binada yangın çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yangın meydana geldi. Yangın, 5 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Olay, saat 15.15 sıralarında gerçekleşti. Dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören daire sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bununla birlikte, merdivenli araç kullanılarak üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi hala araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.