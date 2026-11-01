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Konya’da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 ayrı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Konya’da 9 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda; farklı tarihlerde ve gece saatlerinde 9 ayrı ikamete hırsızlık amacıyla giren şüpheli şahıs ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin çaldığı malzemelerin bir kısmı temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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