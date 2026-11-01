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Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Akin Köy Yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce şarampole düştü sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir genci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2

Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 3

Aksaray’da takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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