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Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz buhar oldu

Hatay’da sevgili oldukları belirtilen bir çift, mesai arkadaşları kadına kabus yaşattı. Kadının ev anahtarını kopyalayan çift, evden 1 buçuk milyon TL değerindeki altın ve dövizi çalıp kuyumcuda sattı. Çifti güvenlik kameraları ele verdi.

Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL'lik altın ve döviz buhar oldu

Hatay’da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadının evde olmadığı sırada eve girerek yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği altınları kuyumcuda satan şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

ALTIN BİLEZİKLER, DOLARLAR EVİNDEN UÇTU

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL lik altın ve döviz buhar oldu 1

KAMERALARDAN YAKALANDILAR

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL lik altın ve döviz buhar oldu 2

ÇALDIKLARINI KUYUMCU SATTILAR

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL lik altın ve döviz buhar oldu 3

EV ALMAK İÇİN BİRİKTİYORDU

Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi. Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sevgili çifti kameralar ele verdi! Aynı iş yerinde çalışıyorlardı: 1,5 milyon TL lik altın ve döviz buhar oldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kuyumcu Altın hırsızlık sevgili
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