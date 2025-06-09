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Konya'da acı olay! 17 yaşındaki genç, tanımadığı şahıslar tarafından bıçaklandı

Konya'da 17 yaşındaki genç, tanımadığı şahıslarla girdiği tartışmada bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konya'da acı olay! 17 yaşındaki genç, tanımadığı şahıslar tarafından bıçaklandı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Armutçu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (17) yoldan yürüdüğü sırada tanımadığı 3 şahısla henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs C.K.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı C.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya bıçak
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