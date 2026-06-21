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Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da yaşanan bir olayın her satırı tüyler ürpertici cinsten! Evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici'nin evinde ölü bulunması üzerine ekipler Ekici'nin eşini sorguladı. 14 yıllık eş Mine Ekici'nin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin engelli çocuklarını muskacılık ve büyücülük yapan Hüseyin Sarıbaş ismindeki bir kişiye tedavi ettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'
Doğukan Akbayır

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içinde bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü.

Konya da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi 1

Sabah'ta yer alan habere göre, ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "HER ŞEYİ YAPTIM, ÇOCUK ÖLMEDİ"

Ancak ortaya çıkan ses kayıtlarında Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece sabaha kadar Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hala ölmedi" dediği belirlendi.

Konya da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi 2

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Sarıbaş tutuklanırken, Ekici ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haklarında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Konya da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi 3

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Sarıbaş da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya muska büyü
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