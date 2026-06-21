Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Ekici çiftini, çocuğun ve annesinin cinler aleminde seçilmiş safkan insanlar olduğuna inandıran Sarıbaş, Mine Ekici'nin içinde bir cin bulunduğunu, kendisiyle birlikte olursa doğacak erkek çocuğun kendisinin veliahdı olacağını, İbrahim Ekici'nin de 21 Ağustos'ta öleceğini ve cennete gideceğini öne sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre, ölümü kabul eden ve 21 Ağustos'u sabırsızlıkla bekleyen Ekici'nin, 31 Mart'ta ölü bulunduğu ortaya çıktı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: "HER ŞEYİ YAPTIM, ÇOCUK ÖLMEDİ"

Ancak ortaya çıkan ses kayıtlarında Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece sabaha kadar Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü ve "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm. Çocuk hala ölmedi" dediği belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Sarıbaş tutuklanırken, Ekici ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haklarında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Sarıbaş da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.