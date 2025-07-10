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Konya'da atılan havai fişek ağaçlık alanı yaktı

Konya'da atılan havai fişek, ağaçlık alanda yangına sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Konya'da atılan havai fişek ağaçlık alanı yaktı
Mustafa Fidan

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, orman alanı yakınında havai fişek atıldı. Havai fişeklerin ağaçlara gelmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Konya da atılan havai fişek ağaçlık alanı yaktı 1

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, havai fişek atan şahısların yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Konya da atılan havai fişek ağaçlık alanı yaktı 2

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Konya havai fişek
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