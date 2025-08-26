HABER

Konya’da baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı mısır tarlasında yakalandı

Konya’da baba ve oğlunu silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi, saklandığı mısır tarlasında yakalandı.

Konya’da baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı mısır tarlasında yakalandı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MISIR TARLASI İÇERİSİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlası içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇOCUĞU GÖRMEDİM, GÖRSEM VURMAZDIM"

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

