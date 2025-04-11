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Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler! Doktorların WhatsApp mesajları ifşa oldu: 'Tişörtten görünüyordu'

Konya’daki bir devlet hastanesinde görevli bazı doktorların kadın hastalar hakkında cinsel imalar içeren mesajlar yazdığı iddia edildi. WhatsApp grubunda yazılan mesajlar sosyal medyada paylaşıldı. Yazışmaların bulunduğu görüntülerde kadın hastalara dair aşağılayıcı yorumların yapıldığı görüldü.

Konya'da bir devlet hastanesinde hastalarla ilgili iğrenç ifadeler! Doktorların WhatsApp mesajları ifşa oldu: 'Tişörtten görünüyordu'
Begüm Özkaynak

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından Konya’daki bir devlet hastanesinde görevli bazı doktorların WhatsApp grubundaki skandal yazışmaları paylaştı. İddiaya göre, kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler içeren mesajlar grupta paylaşıldığı görüldü. Mesajların ortaya çıkmasına vesile olan doktor, bu tutumun uzun süredir sürdüğünü ve rahatsızlık yarattığını belirtti.

whatsapp-hastane

İĞRENÇ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: “HAYATIMIN AŞKINI KAÇIRDINIZ”

Sosyal medyaya yansıyan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görülüyor. “Sarışın fena”, “tişörtten görünüyordu”, “Hayatımın aşkını kaçırdınız” gibi ifadelerin yer aldığı mesajlar büyük tepki topladı.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin inceleme başlattığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı skandal mesajları “iğrenç” diyerek tanımladı.

igrenc

Tepkilerin çoğu bu kişilerin sadece para cezasıyla değil, meslekten men edilmesi gerektiği yönünde oldu.

meslekten men

Bir kullanıcı, “Umarım saçma sapan para cezası almazlar. Direkt ihraç.” derken, bir başkası “Meslekten men edilirler inşallah” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

direkt ihra.

Bazı kullanıcılar sadece doktorları değil, denetimsizliği, liyakatsizliği ve kurumların iç denetim mekanizmalarını hedef aldı.

suc bireyseldir

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whatsapp Doktor Konya devlet hastanesi Grup konuşması
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