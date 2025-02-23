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Konya'da bir kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.02.2025 12:32
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Konya'da Şerife Ç. (35) ve Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Şerife Ç. eline aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Ömer Ç., olay yerinde hayatını kaybederken Şerif Ç. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Konya'da bir kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi.

KOCASINI BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, karı koca olan Şerife Ç. (35) ve Ömer Ç. (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı.

ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken katil zanlısı kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şerife Ç. ise Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, çiftin bir kız çocuklarının olduğu ve olayın gerçekleştiği eve 2 yıl önce taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Konya
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