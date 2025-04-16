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Konya’da bir kişi araç içinde ölü bulundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kişi, minibüs içinde ölü bulundu.

Konya’da bir kişi araç içinde ölü bulundu

Olay, Karapınar ilçesi İpekçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçenler, park halindeki minibüsün içinde bir kişiyi hareketsiz yatar vaziyette gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçtaki M.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

M.B.’nin araca takılan ısıtma sisteminden sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, ölümün şüpheli bulunması üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. M.B’nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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