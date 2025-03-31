Konya'da çocukların attığı torpil yangına sebep oldu

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı torpil bahçedeki odunları tutuşturdu. Büyüyen alevler bitişikteki kulübeye sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tamamen yanan kulübe kullanılamaz hale geldi.

(İHA)