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  4. Konya'da dehşet! Boşanmak isteyen eşine dava dilekçesi yazan arzuhalciyi kurşuna dizdi, yaptığı savunma herkesi şok etti

Konya'da dehşet! Boşanmak isteyen eşine dava dilekçesi yazan arzuhalciyi kurşuna dizdi, yaptığı savunma herkesi şok etti

12.02.2025 15:04
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 15:04
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Konya'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, eşinin dava dilekçesi yazdırdığı arzuhalciyi arkadaşlarıyla kurşunladı. Gözaltına alınan boşanma aşamasındaki koca, kendini görüntüleyen gazetecilere, "Namusunu bilmeyen kendini bilmez" demesi dikkat çekti.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye yakınlarındaki bir plazanın zemin katında bulunan H.K.'ya ait arzuhalcinin kurşunlandığı ihbarı üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Dilekçeyi yazdıran M.C.'nin eşi olan ve azmettiren İsmail C., silahı ateşleyen arkadaşı İsmail A. ve olaya karışan Mustafa El S. Karatay ilçesinde bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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KISKANÇLIK İÇİN İŞ YERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Burada ilk ifadesi alınan silahı ateşleyen İsmail A., "Boşanma davası ile ilgili İsmail C. arkadaşımın aleyhinde eşi M.C. dilekçe yazdırmış. Arzuhalci boşanma aşamasında olan arkadaşımın eşi M.C.'ye yakınlık göstermesi nedeniyle İsmail C., kıskançlık duymuş, bize olayı anlattı. Ben de ruhsatsız tabancamı yanıma aldım, 3 arkadaş bu iş yerine gittik. İsmail C. araçta kaldı, ben de Mustafa El S. ile beraber iş yerine 3 el ateş ettim. Daha sonra olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.

"NAMUSUNU BİLMEYEN KENDİNİ BİLMEZ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden boşanma aşamasındaki eşinin dilekçe yazdırdığı arzuhalciyi arkadaşlarına kurşunlatan İsmail C.'nin kendini görüntüleyen gazetecilere, "Namusunu bilmeyen kendini bilmez" demesi ise dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya boşanma dava kıskançlık dilekçe ruhsatsız silah
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