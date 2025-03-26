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Konya'da düzensiz göçmen operasyonu

26.03.2025 15:25
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Konya'da düzensiz göçmen operasyonu

Edinilen bilgiye göre Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçeye kaçak yollarla giren Mısırlı 3 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.
Yetkililer ilçede yapılan çalışmalarda onlarca düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve ilçede huzurun sağlanması noktasında ülkeye kaçak giriş yaparak ilçede bulunan kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya göçmen
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