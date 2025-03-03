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Konya'da eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 17:57
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Konya'da eski eşini yaralayan, birlikte yaşadığı kişiyi de öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da eski eşini yaralayıp, birlikte yaşadığı kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı tutuklandı

Olay, dün akşam merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde Özgür Ç. (43), boşandığı eski eşi Şüheyda A. (37) ve onun birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu (42) ile karşılaştı.Çıkan tartışmada Özgür Ç., yanında bulunan tabancayla Şüheyda A. ve Faruk Öksüzoğlu'nu vurdu. Ağır yaralanan Faruk Öksüzoğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Özgür Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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