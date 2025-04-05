Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde Üstünler mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki otomobil, D.E.Y. yönetimindeki otomobil ile Huğlu yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Kazada 42 BAS 567 plakalı otomobil refüje çıkarak durabilirken, her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki 7 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)