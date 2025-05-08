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Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Konya'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 00.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralanan sürücü ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.‘nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, emniyet otoparkına kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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