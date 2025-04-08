Konya'da feci kaza! Direksiyon başında fenalaştı, park halindeki araçlara çarptı... Sürücünün gerçeği ortaya çıktı

Kaza, Sadi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alp idaresindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, sürücüsünün epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki 42 ZK 590 plakalı kamyonet ile park halindeki 42 FIG 23 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa Alp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.