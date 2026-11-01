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Konya'da feci kaza! Traktörün kepçesi başına çarptı, öldü

Konya'nın Emirgazi ilçesinde meydana gelen kazada, kullandığı traktörle kasisten geçen Cumali Bayrakçı, aracın arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bayrakçı'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Konya'da feci kaza! Traktörün kepçesi başına çarptı, öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Bayrakçı kullandığı traktörle kasisten geçtiği sırada beklenmedik bir kaza yaşandı.

Traktörün arkasına bağlı bulunan kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı.

KEPÇENİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Başına aldığı darbenin etkisiyle yaralanan Cumali Bayrakçı, kanlar içinde kaldı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Bayrakçı'ya müdahalede bulundu. Ancak Cumali Bayrakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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