Konya'da feci kaza! Traktörün kepçesi başına çarptı, öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumali Bayrakçı kullandığı traktörle kasisten geçtiği sırada beklenmedik bir kaza yaşandı.
Traktörün arkasına bağlı bulunan kepçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı.
Başına aldığı darbenin etkisiyle yaralanan Cumali Bayrakçı, kanlar içinde kaldı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan Bayrakçı'ya müdahalede bulundu. Ancak Cumali Bayrakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.