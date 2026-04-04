Konya’da göle dönen yolda araçta mahsur kalan aile kurtarıldı

Olay, ilçeye bağlı Dedemli Mahallesi Hisarlık Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisarlık Yaylası ile Dedemli Mahallesi arasındaki yol, suyla kaplanınca ulaşım aksadı. Yayladan köye dönmek isteyen 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu SUV tipi araç, su birikintisinden geçmeye çalıştığı sırada mahsur kaldı.
Araç, yükselen su seviyesi nedeniyle ilerleyemez hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalan aileyi güvenli şekilde kurtarırken, araç da bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda suyla kaplanan yollarda dikkatli olunması ve riskli geçişlerden kaçınılması konusunda vatandaşları uyardı.
