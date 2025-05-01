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Konya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Konya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Konya, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Konya'da bugün hava seyrek ve hafif yağmurlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Konya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Konya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Konya'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurla başlayacak. Sıcaklık 19°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C ile 19°C arasında değişecek. Hafif yağmur etkili olması bekleniyor. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

İlerleyen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 2 Mayıs Cuma günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece ise 9°C civarında olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü ara ara şiddetli yağmurlar görülecek. 4 Mayıs Pazar günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü de benzer hava koşulları görülmesi öngörülüyor. Bu süreçte yağışların yoğunluğu, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir etken olacaktır.

Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı önlemler almak gereklidir. Açık hava etkinliklerini ertelemek veya kapalı alanlarda gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Yağışların ardından çamur ve kaygan zeminler oluşabilir. Dikkatli olmak, olası kazaların önüne geçecektir. Günlük sıcaklık farkları olduğu için kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek konforu artırır. Bu, sağlık sorunlarını da önler.

Konya'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağışların yoğunluğu artacak. Hava sıcaklıkları gündüz 20°C, gece 9°C civarında seyredecek. Bu süreçte hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmek günlük yaşamı kolaylaştırır ve güvenliği sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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