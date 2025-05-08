Konya'da hava durumu nasıl olacak? Konya 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

8 Mayıs 2025 Perşembe günü, Konya'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Bulutlar arasında ara ara güneş ışıkları görünür. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Bu hava koşulları, tarım faaliyetleri için faydalı olabilir. Hafif yağışlar, toprak nemini artırarak bitkilerin gelişimine destek sağlar.

9 Mayıs Cuma günü, hava daha da açacak. Çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklıklar 27°C'ye kadar yükselecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunar. 10 Mayıs Cumartesi günü ise bulutlar artacak. Sıcaklık 28°C seviyelerine ulaşacak. Bu günde hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, hava durumunu düzenli kontrol edin. Gerekirse planlarınızı güncelleyin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için uygun giysiler almanız, günün keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.