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Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Konya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya’da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Beyşehir-Konya Kara yolunda Derbent ilçesi mescit ve çeşmeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 42 SY 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tepelik alana çarpan otomobilin sürücüsü ile araç içerisindeki kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Diğer kaza ise Beyşehir’in Çiçekler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 07 FTK 41 plakalı hafif ticari araç, Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre sürüklenerek araziye savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ile ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
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