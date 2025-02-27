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Konya'da iş yerleri Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık kalacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 15:46
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İslam Aleminin Ramazan ayını tebrik eden Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin sahura kadar açık kalacağını söyledi.

Konya'da iş yerleri Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık kalacak

Başkan Karabacak, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için esnaf teşkilatı olarak girişimde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımız da alışverişlerini yapabilirler. Bu vesile ile Rabbimden hepimizi bayrama ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını temenni eder, esnaf ve sanatkarlarımıza huzurlu, bol kazançlı günler dilerim." (İHA)

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Konya
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