HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da kaçakçılık operasyonu: Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya'da kaçakçılık operasyonu: Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı ürün getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

D-300 kara yolu üzerinde şüpheli aracı durduran ekipler, araçta 300 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirdi.

Kaçak ürünlere el konulurken, araçtaki H.Ç. ve İ.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklandı, İ.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yandıAntalya'da seyir halindeki traktörde bulunan saman balyaları yandı
Trafik kazasında hayatını kaybetmişlerdi! 3 kardeş ve enişteleri son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında hayatını kaybetmişlerdi! 3 kardeş ve enişteleri son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Konya kaçakçılık operasyonu kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.