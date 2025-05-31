HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya'da kahreden zorbalık: Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

Konya’da yaşanan olay, bir ailenin yaşadığı büyük acıyı gözler önüne serdi. 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, okulda bir arkadaşı tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük çocuk entübe edildi. Küçük Yusuf'un abisi Mustafa Yiğit'in de bir yıl önce benzer bir olay sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yusuf’un amcası Musa Taşkın, "İkinci evladımız gidiyor." dedi.

Konya'da kahreden zorbalık: Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

Kahreden olay, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. 4. sınıf öğrencisi Yusuf Taşkın, sınıf arkadaşı M.İ.Ç. ile yaşadığı tartışmanın ardından boğazı sıkılarak nefessiz kaldı. Fenalaşan Yusuf, hemen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

BİR OĞLU VEFAT ETTİ, BİR OĞLU YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Konya’da 10 yaşındaki oğlu, okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren acılı baba Ramazan Taşkın ve ailenin bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen başka bir olayda da okulda çıkan tartışmada 14 yaşındaki oğlunun akran zorbalığını uğradığını ve okulda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirten baba Ramazan Taşkın; tüm sorumluların cezalandırılmasını, bu tür olayların başka çocukların başına gelmemesini istediğini söyledi.

BOĞAZINI UZUN SÜRE SIKTI

ARKADASI-TARAFINDAN-BOGAZI-SIKILAN-YUSUF_742257_219144

Geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana gelen olayda, okulda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın’ın boğazını uzun süre sıktı. Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"NEFESSİZ KALACAK VAZİYETE GETİRENE KADAR YUSUF'UMU DARP ETMİŞ"

AW466672_03

Yusuf’un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bir çocuk artık aralarında nasıl bir mevzu geçti bilmiyorum, oğlum Yusuf’u kolunun altına alarak boğazını sıkmış. Nefessiz kalacak vaziyete getirene kadar, öğretmen masasına sürükleyerek Yusuf'umu darp etmiş durumda. Hakkında ne yapılması gerekiyorsa bütün devlet yetkililerimden istiyorum. Başka çocuğun başına bu tür olayların gelmesini istemiyorum" dedi.

"YUSUF'UM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

Baba Ramazan Taşkın, olayın olduğu gün gece vardiyasında çalıştığını anlatarak, "Öğle saat 12 sıralarında öğretmen tarafından arandım. Oğlum Yusuf Taşkın'ın ağırlaştığını söyledi. Haber alınca hemen gittim. Okula vardığımda oğlum Yusuf Taşkın yerde bayılmış vaziyette, kalbi durmuş. Okul müdürünün kalp masajı ile ambulansın gelmesini bekledik.

"BÜTÜN ORGANLARI ZOR ÇALIŞIR DURUMDAYDI"

AW466672_02

Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediğinden dolayı bütün beyin fonksiyonlarıyla beraber bütün organları zayıflamış ve zor çalışır durumundaydı. Oğlum şu an Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatmakta. Yusuf’um yaşam mücadelesi veriyor. Şu an beyninde ödem oluştuğundan dolayı ölüm tehlikesiyle beyin ameliyatına alındı. Daha önce de geçen yıl 17 Nisan tarihinde 14 yaşındaki oğlum Mustafa Taşkın, farklı okulda kavga esnasında strese bağlı kalbi durarak hayatını kaybetmişti" şeklinde konuştu.

AW466672_01

Yusuf’un amcası Musa Taşkın ise "İkinci evladımız gidiyor. Suç kimdeyse soruşturulup, araştırılıp, ifadeler alınsın. Okula gidilsin ambulansın giriş saatinden çıkış saatine kadar incelensin. Çocukların ifadeleri, velilerin ifadeleriyle zaten ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

ENTÜBE EDİLDİ

Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

(İHA-DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayram sofralarında gizli tehlike!Bayram sofralarında gizli tehlike!
Bazı metro durakları kapatılacakBazı metro durakları kapatılacak

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.