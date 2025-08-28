HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da kavga kan aktı! 1 kişi yaralandı

Konya’da çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Konya'da kavga kan aktı! 1 kişi yaralandı

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden İ.D. ve İ.D. bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.D. bıçakla İ.D.’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"
ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.