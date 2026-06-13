Konya'da kene kabusu! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan ve tatil için eşiyle memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki emekli Dursun D'ye kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Dursun D, önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne, ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Rahatsızlığının ilerlemesi sonucu Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dursun D'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi.

KURTARILAMADI

Bu bilgi üzerine KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan Dursun D'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır