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Konya'da korkunç olay! 15 yaşındaki Nisanur'un feci ölümü kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

Korkunç kaza Konya'da meydana geldi. 20 gün önce yaşanan olayda, açık kalan kamyonet kasası kapağının çarpması sonucu Nisanur Durgut'un (15) hayatını kaybetti. Nisanur'un feci ölümü ise kameralara yansıdı.

Kaza, 20 gün önce Kadınhanı ilçesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Ayyıldız'ın kullandığı, Kadınhanı Belediyesi'ne ait kamyonetin açık kalan kasası kapağı, yol kenarında ağabeyi Hakan Durgut'un kullandığı motosiklette bulunan Nisa Durgut'a çarptı.

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7 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan Nisa Durgut, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Durgut, 13 Haziran'da hayatını kaybetti.

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KORKUNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Gözaltına alınan Yaşar Ayyıldız tutuklanırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; açık kalan kasa kapağının Nisanur Durgut'a çarpması, sürücünün de yola devam etmesi yer alıyor. (DHA)

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Konya kaza
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