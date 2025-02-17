Konya'da korkunç olay! Eğlence merkezinin tuvaletinde defalarca yumrukladı... Baygınlık geçiren kadının yüzü tanınamaz hale geldi

Olay 4 Şubat günü sabaha karşı Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi.

A.T.S. isimli genç kadın işyerinde çalışırken iş arkadaşı F.H. yanına geldi. F.H., bir şeyler anlatırken, A.T.S 'Senin sorunların beni ilgilendirmez' dedi. A.T.S., daha sonra elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitti.

TUVALETTE GENÇ KADINI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre yaşananların ardından F.H., A.T.S.'nin arkasından tuvalete geldi ve tuvaletin kapısını kapatıp genç kadını yumruklamaya başladı.

DARBELER SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yüzüne çok sayıda darbe alan kadın baygınlık geçirdi. F.H. ise gen kadını tuvalette bırakıp gitti.

"MUHTEMELEN MÜŞTERİ KONUSUNDA KISKANÇLIK YAPTI"

Bir süre sonra kendisine gelen A.T.S., kendi imkanları ile gittiği hastaneden darp raporu alıp, F.H'den şikayetçi oldu. A.T.S., ifadesinde, "Muhtemelen müşteri konusunda kıskançlık yaptı. Beni boynumdan tutup, kendisine doğru çekmeye çalıştı" dedi.

"KİCKBOKSCU OLDUĞUNU BİLİYORUM, YÜZÜM TANINAMAYACAK HALE GELDİ"

Genç kadının ifadesinin devamında ise "Kavga çıkarmaya çalıştı ama araya girip bizi ayırdılar. Sonra tuvalette bana saldırdı. Lisanslı kickbokscu olduğunu biliyorum. Yumrukları ile peş peşe yüzüme vurdu. Ben hiç karşılık vermedim. Olay nedeniyle yüzüm tanınmayacak hale geldi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

F.H'nin ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.