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  4. Konya'da motosiklet denetimi! Ehliyetsiz sürücülere ceza yağıyor: Vatandaşlar da destek oluyor

Konya'da motosiklet denetimi! Ehliyetsiz sürücülere ceza yağıyor: Vatandaşlar da destek oluyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 14:07
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Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan motosiklet ve ehliyetsiz sürücüleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Konya'da motosiklet denetimi! Ehliyetsiz sürücülere ceza yağıyor: Vatandaşlar da destek oluyor

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı, çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İlçe trafik ekipleri, yapılan kontrollerde cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan 4 motosikleti ve ehliyetsiz sürücülerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

VATANDAŞLARDA UYGULAMAYA DESTEK VERDİ

Yetkililer, ehliyetsiz ve açık egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da uygulamaya destek verdi. Çevre huzurunu bozan araçlara yönelik kararlı mücadelelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, bu tür kontrollerin sıklaştırılmasını talep etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Karapınar motosiklet denetim
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