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Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu

Konya'da çiftlerin evlenmek için 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Konya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu

Konya'nın merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "25.05.2025"te 158 çiftin nikahı kıyıldı.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikahları kıyılan Buse Selvi ve Osman Nuri Koçak çifti, mutluluğa bu özel günde imza atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Osman Nuri Koçak, "25.05.2025 özel bir tarih. Biz de bugünü hiç unutmamak adına bu tarihi seçtik. Mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Aylar öncesinden bugün için nikah tarihi alan Özge Ayten Kendirci ve Muhammet Ali Karaöz de AA muhabirine mutluluklarını ifade etti.

Özge Kendirci, "Mutluyuz, bugünü özellikle ayarladık. Randevu almak için epey uğraştık. Özel bir tarih olsun istedik." diye konuştu.

Merkez Meram ilçesinde 52, Selçuklu ilçesinde 78, Karatay ilçesinde de 28 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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