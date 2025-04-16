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Konya’da otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Beyşehir Konya kara yolunda meydana geldi.

Konya’da otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı
Çiğdem Sevinç

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı

Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Beyşehir Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 42 AKK 108 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezine 5 kilometre mesafe kala kontrolden çıktı. Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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