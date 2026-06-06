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Konya’da otomobil takla attı! 4 kişi yaralandı

Karapınar'da bir otomobil takla attı. Aynı aileden dört kişi yaralandı.

Konya’da otomobil takla attı! 4 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolu üzeri Akçayazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (76) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ö. ile araçta bulunan gelini M.Ö. (48) ile torunları E.Ö. (23) ve F.Ö. (18) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Karapınar Otomobil kaza
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