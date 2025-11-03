Konya'da silah kaçakçılığı operasyonları: 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince, Beyşehir ilçesinde plakası belirlenen bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 505 yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyici, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezinde düzenlenen başka bir operasyonda ise polis ekipleri, plakası belirlenen başka bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, polisteki işlemleri sürüyor.
