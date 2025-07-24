HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da sokakta unutulan çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatıldı

Konya’da sokak üzerinde unutulan kadın çantası paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Konya’da sokakta unutulan çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde unutulan kadın çantasını farkeden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında bomba imha ekibine haber verilirken sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan incelemede boş olduğu anlaşıldı.

(İHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele yasasında geri adım attıZelenskiy, yolsuzlukla mücadele yasasında geri adım attı
Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlara veda...Orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlara veda...
Anahtar Kelimeler:
Konya bomba çanta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına teklif!

Fenerbahçe'den Real Madrid'in yıldızına teklif!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Yaşlanma tarih oluyormuş!

Yaşlanma tarih oluyormuş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.