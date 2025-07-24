Konya’da sokakta unutulan çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde unutulan kadın çantasını farkeden vatandaşlar 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında bomba imha ekibine haber verilirken sokak trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan incelemede boş olduğu anlaşıldı.

(İHA)

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