Konya'da şüpheli paket paniğe sebep oldu! Fünye ile patlatıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Karatay Medresesi'nin karşı tarafında bulunan bankta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş tarafından unutulan siyah çantayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle Ankara Caddesi'nde trafik akışı durdurulurken, bölge geniş güvenlik önlemi alınarak yaya geçişlerine kapatıldı.

FÜNYE KULLANILARAK PATLATILDI

Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanının düzenekte incelemelerde bulunmasının ardından düzenek fünye kullanılarak büyük bir gürültüyle patlatıldı. Parçalara ayrılan çantada yapılan incelemede içerisinde kişisel eşyaların olduğu anlaşıldı.

(DHA)