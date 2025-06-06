Konya'da talihsiz kaza... Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde hayatını kaybetti

Konya'da virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçip, motosikletli kurye Muhammet Yasin Su’ya (22) çarptı. Bir süre ara verdikten sonra yeniden çalışmaya başlayan kurye Su’nun ilk iş gününde hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.



AĞACA ÇARPIP YERE DÜŞTÜ

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokakta meydana geldi. Yusuf Toprak (22) yönetimindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile çarptı. Ardından savrularak karşı şeride geçen otomobil, kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden havaya fırlayan Muhammet Yasin Su, yolun kenarında ağaca çarpıp yere düştü. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.



YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Muhammet Yasin Su ve Yusuf Toprak yaralandı. Yaralılardan Su, kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yusuf Toprak da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviye alındı.



Kurye Muhammet Yasin Su'nun bir süre ara verdikten sonra yeniden başladığı kuryeliğinin ilk iş günü olduğu öğrenildi. Acı haberi alıp gelen meslektaşları ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

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