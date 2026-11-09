Konya'da trafik kazası! Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’den il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa K. (71) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa K. ile eşi Senem K.'nin (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 yaşlarındaki çocuk ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.