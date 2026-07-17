Konya'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.H. yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen M.G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü N.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır