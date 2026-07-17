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Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çatısında yangın çıktı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi diş kliniği binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çatısında yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Koca Mustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi üzerinde bulunan Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi diş polikliniği binasının çatı kısmında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çatısında yangın çıktı 1

ÜNİVERSİTENİN ÇATISINDA YANGIN PANİĞİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çatısında yangın çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul üniversite
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