Konya'da üç araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Konya Adana karayolu organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Şeyda G. idaresindeki 42 PM 852 otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 42 AEM 694 plakalı tırın arkadan çarpması sonucu otomobil karşı şeride savrularak seyir halindeki tıra çarptı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobilde bulunan bir çouk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

