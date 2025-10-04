HABER

Konya'da vahşet dolu görüntüler! Kediyi havalandırıp yere attı

Cansu Akalp

Konya'nın Akşehir ilçesindeki görüntüler kan dondurdu. Bir şahıs, korumasız bir sahipsiz kediyi havaya kaldırıp yere attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şahıs gözaltına alındı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahsın savunmasız, sahipsiz bir kediyi havaya fırlattığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Görüntülerin yayılmasının ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti. Görüntülerin çekildiği konum ve şahsın belirlenmesi üzerine ekipler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan kedi ise veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Konya kedi
