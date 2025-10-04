Konya'da vahşet dolu görüntüler! Kediyi havalandırıp yere attı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahsın savunmasız, sahipsiz bir kediyi havaya fırlattığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Görüntülerin yayılmasının ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti. Görüntülerin çekildiği konum ve şahsın belirlenmesi üzerine ekipler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan kedi ise veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.